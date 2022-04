Gewapende overval op hoogbejaard echtpaar in Eindhoven: ‘De brutaliteit van die jongens om zoiets te doen’

Regionale uitvinders blijven dominant; 40 procent van Nederland­se octrooiaan­vra­gen uit Eindhoven

EINDHOVEN - Het aantal octrooiaanvragen in de regio is vorig jaar teruggelopen. Maar dankzij de uitvinders van Philips, Signify, ASML en NXP blijft de regio dominant in de lijst van octrooiaanvragen van Nederlandse bedrijven.

5 april