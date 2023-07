Gewonde bij botsing tussen twee auto's in Helmond

Advocaat wil vrijspraak voor Alex S., want: ‘Wie zegt dat de mensen echt door zíjn Middel-X stierven?’

DEN BOSCH - Geen vier jaar cel, maar vrijspraak. Dat is volgens advocaat Tom Gijsberts op zijn plaats in de zaak tegen zijn cliënt Alex S. Deze hoorde dinsdagochtend in de Bossche rechtbank die strafeis wegens zijn hulp bij zelfdoding van zeker tien mensen.