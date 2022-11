Gezocht: Nieuw expopodium voor Orion22

Overal heeft team-Orion22 aangeklopt. In Eindhoven, Son, Best en Nuenen op zoek naar een geschikte locatie waar muzikanten optreden en tegelijkertijd kunstenaars exposeren. Een formule die Jan van den Boomen en Ellen van der Linden zijn begonnen in 2017 op Orionstraat 22 in Eindhoven.

,,We streven ernaar om het basisconcept, de combi van muziek en expo, te behouden. Naast het laagdrempelige, de gemoedelijkheid, het makkelijke contact en de interactie tussen de bezoekers, muzikanten en kunstenaars” , vertelt Van der Linden.

Het gaat om het ‘Oriongevoel’, ontstaan vijf jaar geleden. Zo’n tien keer per jaar, iedere laatste zondag van de maand was er een optreden van muzikanten en de start van een tentoonstelling van een kunstenaar. Met een mailinglijst met driehonderd geïnteresseerden heeft het expo-podium zijn bestaansrecht wel bewezen. Van der Linden: ,,Het is een sneeuwbaleffect geweest. Door mond-tot-mondreclame zijn we enorm gegroeid.” Door de groei bestaat het Orionteam inmiddels uit zes leden.

,,We hebben, zoals velen, gehannest met corona, maar toen Jan vorig jaar november overleed, viel het stil”, zegt teamlid Marli Jeurissen. Het huis op de Orionstraat met de exporuimte werd verkocht en de zoektocht naar een nieuwe plek begon.

Geen financiële buffer

En dat valt niet mee. ,,Het is een ideëel verhaal. Jan en Ellen stelden hun ruimte beschikbaar. Tijdens de opening van de expo gecombineerd met een concertje ging aan het eind de pet rond voor de muzikant. We zoeken dus een locatie zonder hoge huur, want we hebben geen financiële buffer”, aldus Jeurissen.

,,De kunstenaars hadden een maand de gelegenheid op hun werk te verkopen. Ergens een optreden regelen is niet het probleem, maar juist de combi met een expo die blijft hangen en de huurprijs is de reden dat we nog geen nieuwe locatie hebben”, vult Van der Linden aan.

Eind september is er nog een keer een concert geweest in het culturele centrum Pand P. Jeurissen: ,,Dit hadden we nodig om de moed erin te houden en als cadeautje voor onze achterban. We willen het gedachtegoed van Jan niet verloren laten gaan.”

Wie kan Orion22 helpen aan een geschikte ruimte? Neem contact op via de site Orion22.nl of mail naar info@orion22.nl. Het team zou graag op dezelfde voet doorgaan, maar ze zijn flexibel en gaan graag in overleg over de mogelijkheden.