GGD stopt met diepe neustest bij kinderen

De nieuwe landelijke lijn is afgesproken, nadat kinderartsen in de landelijke media een oproep hiertoe deden. Dat blijkt uit antwoorden van de GGD Brabant Zuidoost van donderdag, in reactie op raadsvragen van de PvdA Eindhoven. ‘De GGD-en worden geadviseerd om vanaf 4 april bij kinderen in de basisschoolleeftijd de midnasale test af te nemen in combinatie met de keelswab’ zo staat hierin. ‘Dit advies is gegeven in de wetenschap dat de gevoeligheid van de test minder wordt, maar dat dit te verkiezen is vanwege de verwachting dat de testbereidheid van kinderen daarmee wordt verhoogd. GGD BZO zal conform dit advies gaan werken.’