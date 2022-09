GGZ Eindhoven dreigt opleiding tot psychiater definitief te moeten sluiten

Politie schaalt op voor ‘steekpar­tij’ in Eindhoven, maar dit blijkt een verzinsel van de melder

EINDHOVEN - Een man heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor veel ophef gezorgd aan de Philitelaan in Eindhoven. Hij meldde zelf dat er een steekpartij was geweest, waardoor de politie massaal uitrukte. Het bleek een storm in een glas water.

18 september