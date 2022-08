Gillende meisjes die hun idool achterna renden, dat wilde Erik Mesie ook wel

De Engelse vedette Dave Berry bracht in de jaren zestig een bezoek aan Eindhoven. Hij scoorde in 1965 een nummer 1-hit met This Strange Effect. ,,Samen met mijn moeder liep ik in de buurt van het station”, weet Erik Mesie nog. ,,Achter dranghekken stonden meisjes te wachten. Er kwam een rijtuig voorbij. De meisjes klommen over de dranghekken en holden gillend achter de koets aan. Ik begreep pas later dat Dave Berry in de wagen zat. Die hit kende ik wel.”