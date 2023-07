Gilles doneerde in 45 jaar drie badkuipen vol bloedplasma, dochter Anouk neemt het stokje nu over

Hoe ‘lange Gerrit’ bij PSV ook ‘dure Gerrit’ werd: club neemt afscheid van hem en drie anderen

PSV heeft vrijdag via een bericht op de eigen website afscheid genomen van vier huurspelers: de Braziliaan Sávio, Brit Jarrad Branthwaite, Portugees Fábio Silva en Belg Thorgan Hazard vertrekken bij de club. Hun huurperiode zit erop. Met name Branthwaite was nog in de race voor een langere periode bij PSV, maar een koop is niet haalbaar gebleken.