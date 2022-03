Gloeilampplantsoen bij Strijp-T in Eindhoven in oude luister hersteld; 23 bomen geplant, rest volgt later

EINDHOVEN - Met het planten van een prunus, een sierkersenboom, is de officiële start gegeven van de herinrichting van het Gloeilampplantsoen op Strijp-T in Eindhoven. In de eerste fase worden 23 bomen en de nodige heesters en onderplanten gezet. De rest volgt later.

Het plantsoen is de 'voortuin’ van Strijp-T en gebouw TQ, zegt Boudie Hoogedeure van vastgoedbedrijf GEVA BV. ,,We konden ooit eigenaar worden en hebben toen, om klaar te zijn voor de Dutch Design Week in 2019 in ons enthousiasme te veel gesnoeid en gekapt. Het was goed bedoeld, om het plantsoen er netjes bij te zetten. We hadden toen natuurlijk eerst een vergunning aan moeten vragen. Daarna hebben we met de gemeente Eindhoven en Trefpunt Groen die fout proberen om te buigen.”

Compenseren verdwenen groen

,,Nu compenseren we het groen dat toen is verdwenen", vertelt Hoogedeure. ,,We hebben er het maximale uit proberen te halen, want een groene omgeving is belangrijk om prettig te wonen en te werken. Net als we bij de gebouwen de erfgoedstichtingen hebben betrokken, hebben we nu Trefpunt Groen betrokken.”

Volledig scherm Linda van Driel van Trefpunt Groen Eindhoven en Boudie Hoogedeure van GEVA BV planten een sierkers in het Gloeilampplantsoen op Strijp-T in Eindhoven. Op de achtergrond gebouw TQ en het Innovation Powerhouse met zijn schoorstenen. © Michel Theeuwen

Linda van Driel van Trefpunt Groen Eindhoven vertelt dat er zeker zorgen waren over de toekomst van het Gloeilampplantsoen. Eerst heeft de vorige eigenaar er een bulldozer overheen gestuurd, toen snoeide GEVA BV veel te rigoureus. ,,Er zijn toen veel bomen weggehaald, dat is wel de grootste pijn die het park is aangedaan. Maar we zien dat GEVA net als wij de natuurwaarde van het plantsoen wil herstellen. We zaten meer op één lijn dan we vooraf dachten. Daarom hebben we de vertrouwensband weer op kunnen bouwen. Nu kunnen we vooruit kijken. Dit is de eerste stap in een nieuw tijdperk.”

Volledig scherm Het Gloeilampplantsoen aan de Beukenlaan/Achtseweg Zuid in 1960. Met daar achter de toen nog niet volledig voltooide gebouwen van Strijp-T. FOTO EINDHOVENINBEELD.COM © Eindhoven in Beeld

De twee partijen hebben met ontwerpbureau h8 uit Sint-Oedenrode een plan gemaakt. Daarbij is gekeken naar de historie, de nieuwe beplanting en de biodiversiteit, vertelt Hein van Acht van h8. ,,We wilden het oorspronkelijke park zoveel mogelijk herstellen. Daarvoor hebben we veel oude foto's bekeken. Daarop zag je bijvoorbeeld de roze bloesem van de prunus. Daarom komt die ook terug. Maar er stonden toen ook veel rozenstruiken. Dat vonden we minder geschikt, bijvoorbeeld omdat het onderhoud nogal intensief is. Daarom sluiten we meer aan bij de beplanting rond TQ. Inheemse onderbegroeiing en vaste planten die goed zijn voor bijen en insecten maken het af”, vertelt Van Acht.

Volledig scherm Linda van Driel van Trefpunt Groen Eindhoven en Boudie Hoogedeure van GEVA BV planten een sierkers in het Gloeilampplantsoen op Strijp-T in Eindhoven. Op de achtergrond de Beukenlaan en Strijp-S. © Michel Theeuwen

In het terrein is ook de oude Postdijk terug te zien, een weg die richting Oirschot ging. Hier stond, bij de drie grote linden die nu nog te zien zijn, een boerderij. De verhoging in het park wordt ingezaaid met kruiden en grassen. Hoogedeure bekijkt of de Postdijk ook op de rest van Strijp-T en zelfs ín de gebouwen terug kan komen als een accent.

Volgende fase komt later

Voordat de volgende fase in kan gaan, moeten er nog wat beslissingen genomen worden. Discussie is er bijvoorbeeld over het plaatsen van een spijlenhek of een groene afscheiding. ,,Om de vaart erin te houden zijn we toch al begonnen. De rest komt wel weer.”

Het plantsoen werd door Philips aangelegd in de vorm van een gloeilamp. Aanvankelijk werd het in 2016 voor drie ton gekocht door een Haagse zakenman die er een combinatie van groen en nieuwbouw wilde realiseren. Toen dat niet mocht van de gemeente, verkocht hij het terrein in 2019 voor 1,5 miljoen euro aan GEVA BV.