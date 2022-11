Glow Eindhoven bezocht en een mooie foto gemaakt Stuur hier je foto in!

‘Niks mis met leefbaar­heid in Pioenroos­straat’, zegt Eindhoven­se pandeige­naar die kamers verhuurt

DEN HAAG/EINDHOVEN – De eigenaar van een pand aan de Pioenroosstraat in Eindhoven wil via de Raad van State alsnog een kamerverhuurvergunning krijgen. Eerder weigerde de gemeente die omdat er al genoeg kamerverhuurpanden in de straat zitten.

9 november