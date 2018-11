Glow trekt 750.000 bezoekers

Mishande­ling op kruising Kennedy­laan en Orpheus­laan in Eindhoven, politie zoekt getuigen

7:35 EINDHOVEN - Op de kruising van de John F. Kennedylaan en de Orpheuslaan in Eindhoven is zaterdagmiddag iemand mishandeld. Dat gebeurde even voor 15.00 uur, laat de politie weten. De aanleiding voor de mishandeling was een verkeersconflict tussen een witte vrachtwagen en een personenauto.