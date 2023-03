Gouden handdruk voor directeur Muziekgebouw Eindhoven moest per se in de doofpot: ‘Laat geen sporen achter!’

Daklozen in Eindhoven tijdelijk naar Tongelrese­straat tot villa aan de Fuutlaan is verbouwd

EINDHOVEN - Er komt een tijdelijke opvang voor dak- en thuislozen aan de Tongelresestraat in Eindhoven. Die blijft open tot de nieuwe opvang aan de Fuutlaan klaar is. De tijdelijke 24 uursopvang voor maximaal 25 mensen gaat per 1 mei open.