Granaataanslag op Eindhovense woning: ‘Dat kan geen toeval zijn’

EINDHOVEN - Onbekenden hebben een explosief laten ontploffen bij een huis aan de Eindhovense Zilvermeeuwlaan. Dat gebeurde tegen tweeen in de nacht van donderdag op vrijdag. Waarschijnlijk gaat het om een handgranaat. De woning was vorige week ook al doelwit van aanslagen. Er vielen geen gewonden.

Bewoners van het Villapark werden opgeschrikt door een luide explosie. Politie was snel ter plaatse, maar van de dader(s) is geen spoor. Forensisch onderzoek moet uitwijzen wat er plofte. Een militair uit de buurt herkende het geluid van een handgranaat.

De woning heeft kogelvrij glas. Dat raakte in de nacht van carnavals-dindag al zwaar beschadigd. De politie was ook toen gealarmeerd maar wil daar geen mededelingen over doen. Er lijken kogelgaten in de ruit te zitten maar het zou gaan om een zware baksteen. Een of meerdere dagen eerder stond er een 45-km-wagentje op de oprit in brand. De politie laat enkel weten onderzoek te doen naar mogelijke eerdere incidenten en verbanden daar tussen. De woning hangt vol camera’s, dus er zijn ongetwijfeld beelden.

Shisha-lounge

De woning staat op naam van de broer (49) van een in 2012 geliquideerde drugssmokkelaar. Aran de Jong was leider van een bende die voor zeker veertig miljoen aan softdrugs in- en uitvoerde. De broers waren samen eigenaar van recreatiepark Stille Wille in Oirschot.

Twee panden bij het huis vandaan staat een shisha-lounge waar de politie onlangs met een arrestatieteam binnenviel. Onderzoek had het toen over schoten in het pand en pogingen van brandstichting. De lounge is inmiddels door de burgemeester gesloten.

Witwassen

Omwonenden, die geen van allen genoemd willen worden, leggen verbanden tussen beide incidenten. Zij spreken van een beschieting op het huis aan de Zilvermeeuwlaan, gezien de schade aan de ruit. ,,Dat kan geen toeval zijn”, is een veelgehoorde opmerking. Ook wijzen bewoners naar het aangrenzende Mignotveldje aan de Parklaan, waar ze drugsdealers en -gebruikers zien. Vorig jaar augustus dacht de buurt ook al een kogelgat in dezelfde ruit te herkennen.