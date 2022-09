Groen licht voor aanleg Veldhovense deel ‘fietssnelweg’; Gemeente hoeft huiswerk niet over te doen

In het Veldhovense gemeentehuis zal de opluchting groot zijn. De hoogste bestuursrechter oordeelde woensdag dat Veldhoven haar huiswerk niet over hoeft te doen. Daar leek het in juni nog wel op uit te draaien. Toen vroeg rechter en staatsraad Erik Minderhoud tijdens de rechtszaak aan de gemeente hoeveel tijd ze nodig had om eventuele fouten in het plan te repareren.