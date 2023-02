Groene lunchwandelroute op De Hurk, en de vastgoedeigenaren betalen mee

Nog jarenlang te weinig nieuwe sociale huurwonin­gen in Eindhoven; meer locaties en snellere plannen nodig

EINDHOVEN - De vier woningcorporaties en de gemeente Eindhoven slagen er nog niet in om voldoende sociale huurwoningen te bouwen. 600 per jaar kunnen ze er maximaal opleveren, terwijl 900 eigenlijk het doel is. Maatregelen om de productie te verhogen zijn nog niet heel concreet.

8 februari