Groot deel van middag geen treinen tussen Eindhoven en Weert door aanrijding, NS zet bussen in

Lintjesregen in cijfers 484 Brabanders met een lintje: jongste is 36 jaar, maar de meesten zijn man en 65-plus

In totaal krijgen 484 Brabanders dit jaar een lintje op de dag voor Koningsdag. Veruit het grootste deel van de provinciegenoten die wordt gedecoreerd is man. Over het algemeen zijn de kersverse lintjesdragers ouder dan 65 jaar, maar ook zitten er een paar dertigers tussen.