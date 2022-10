Groot drugsonderzoek in Eindhoven en Best, tientallen acties door heel het land en meerdere aanhoudingen

UpdateEINDHOVEN - De politie is maandagochtend op tientallen locaties bezig met een groot drugsonderzoek, waaronder op meerdere plekken in Eindhoven en in Best. Dat onderzoek wordt samen met de Belastingdienst en FIOD gedaan. Er zijn meerdere verdachten aangehouden.

Volgens een politiewoordvoerster wordt de belangrijkste actie gehouden op een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven. Het kamp ligt aan het eind van de weg in een bosachtig gebied, waar op wandelaars na weinig mensen komen. De toegangsweg naar het woonwagenkamp staat vol met politie en busjes van de technische recherche. Voor de veiligheid is tijdens de acties ook de Mobiele Eenheid klaar om in te grijpen.

Woonwagenkamp ontruimd

Een groot bosgebied rondom de Heezerweg is door de politie afgesloten. De rechter-commissaris heeft een ordemaatregel afgekondigd, wat betekent dat niemand het afgesloten gebied in of uit mag. Het kamp wordt daarom ontruimd, waardoor bewoners hun woonwagens moeten verlaten. Met fietsen, koffers en knuffels lopen ze met hun kinderen het terrein af. Ook journalisten wordt de toegang geweigerd. Binnen de afzettingen worden door de politie zoekingen gedaan.

Daarnaast wordt op twee andere woonwagenkampen onderzoek gedaan. Op de Brestlaan en de Castiliëlaan is daarom ook veel politie op de been. Daar worden net als op de Heezerweg honden bij ingezet. In Best is de politie ook voor een grootschalig onderzoek aanwezig. Tijdens de acties zijn op meerdere locaties aanhoudingen verricht, maar om hoeveel arrestaties het gaat wil de politie niet delen.

Onderzoek ook buiten Brabant

Rond 05.00 uur werd met de acties begonnen. Een aantal van de onderzoekslocaties ligt ook buiten Brabant. Om hoeveel locaties het precies gaat is onbekend. Aanvankelijk werd gecommuniceerd dat het om veertig plekken gaat, maar de politie houdt het inmiddels op ‘tientallen’.

De meeste acties vinden plaats in Brabant, maar een aantal van de onderzoekslocaties ligt buiten deze provincie. Wat het drugsonderzoek precies inhoudt en waarom de acties zijn gestart is nog niet bekendgemaakt.

