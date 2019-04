Grootschalige werkzaamheden: veel hinder voor reizigers tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch

Man (54) jaar na overval op Etos in Eindhoven aangehou­den

13:07 EINDHOVEN - De man die op 19 februari een Etos drogisterij in Eindhoven overviel, is dinsdag aangehouden door de politie. Kort voor de overval was de man van plan het Total-tankstation aan de Oude Bosschebaan te beroven. Het gaat om een 54-jarige man uit Eindhoven.