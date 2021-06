Grootschalige whatsapp-fraude: politie pakt 47 Oost-Brabanders op

Het gemak waarmee de politie het grote aantal verdachten in korte tijd opspoorde, toont nog maar eens aan hoe groot het probleem is. Slachtoffers krijgen via whatsapp een verzoek van een, zogenaamd, gezinslid of goede bekende om vanwege een noodgeval snel geld over te maken. Het geld belandt niet op de rekening van de criminelen die de oplichting organiseren, maar op die van zogenoemde geldezels.