Grote brand bij Eindhovens recyclingbedrijf onder controle, nablussen gaat nog uren duren

Wil van Zon (1945-2021): ‘Wethouder met een hart voor onderwijs en een sterke overtui­ging’

3 februari EINDHOVEN - Een fijne collega met veel dossierkennis, die niet graag op de voorgrond trad. Communiceren zat niet in zijn natuur en hij was moeilijk te overtuigen. En cultuur was zijn grote liefde. Dat zijn de eerste associaties van Eindhovense politici, gevraagd naar hun ervaringen met Wil van Zon. Van Zon was in Eindhoven raadslid voor D’66 (toen nog met apostrof) van 1990 tot 1994 en daarna vier jaar wethouder voor cultuur en onderwijs. Hij overleed vorige week donderdag. Zaterdag is de uitvaart in beperkte kring.