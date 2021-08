Grote drugslabs Someren en Neerkant waarschijnlijk van dezelfde bende, zaak kan nog verder groeien

In klankzones door het Philips de Jonghpark in Eindhoven struinen

22 augustus EINDHOVEN - ‘Another Green World’ was een album uit 1975 waarop popmuzikant Brian Eno luisteraars inkijkjes gaf in een alternatieve werkelijkheid. Het is nu de titel van vier avonden in groen Eindhoven. Vanaf donderdag 26 augustus biedt STRP bezoekers door middel van muziek een nieuwe ervaring van het Philips de Jonghpark, het Voedselbos en landgoed de Wielewaal.