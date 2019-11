Grote grenscontrole: net als bij vis telt de vangst van de dag

Björn van der Doelen: ‘Confetti in je reet’ heeft Greetz van mij gestolen

9:00 EINDHOVEN - ,,Het is mijn zin, punt.” De Eindhovense muzikant Björn van der Doelen is boos op online wenskaartenservice Greetz. Aanleiding is hun wenskaart met de welluidende tekst ‘Met confetti in je reet is het feest bij elke scheet’. ,,En dat is precies de titel van mijn carnavalsnummer uit 2013. Zonder enige toestemming heeft Greetz die op een kaart gezet waar ze nu flink aan verdienen.”