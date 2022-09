Grote natuurwerkmachines herstellen Kanunnikesven en Rietven in Eindhoven

EINDHOVEN - Veel wandelaars met of zonder hond lopen vanuit de Eindhovense wijk Schuttersbosch naar het Rietven of Kanunnikensven. Dan is het even schrikken van grote natuurwerkmachines die daar bezig zijn de twee vennen te herstellen.

Op de drassige grond naast het Kanunnikensven in het bosgebied van de Stratumse Heide zijn lange dikke houten planken gelegd. Langzaam rijdt de grote machine vooruit, tot hij dicht genoeg bij het eiland van drijvend hoogveen is. De grote grijper rukt er een paar berkenboompjes uit, de machine draait een kwartslag en laat zijn buit vallen op de groeiende berg.

,,Dat drijvende hoogveen maakt het Kanunnikesven bijzonder”, vertelt Nick Jeurissen, beheerder bij het Brabants Landschap, eigenaar van het gebied tussen de wijk Schuttersbosch en de A67. ,,Met de kenmerkende veenmossen, die zichzelf in stand houden. Actief hoogveen is zeldzaam in Nederland.”

Wildgroei

Daarom worden, in samenwerking met de Bosgroep Zuid-Nederland, de wildgroei aan bomen en struiken verwijderd. Een deel daarvan krijgt een nieuwe bestemming als natuurlijke afrastering van het ven. ,,Dit is een populair wandelgebied”, zegt Jeurissen. ,,Veel mensen komen er met hun hond en er is ook een losloopterrein. Honden zwemmen graag in het ven, dat snappen we. Maar ze maken de oevers kapot, daarom willen we een deel minder toegankelijk maken.”

Overigens staat er na het droge afgelopen half jaar nog maar weinig water in het ven. Daarom wordt ook in de omgeving een aantal bomen verwijderd. ,,Vooral de naaldbomen zuigen water op, waardoor de grond minder zuur wordt, wat nadelig is voor kenmerkende planten in het veen zoals de kleine veenbes, hoogveenveenmos, waterdrieblad en wateraardbei,, weet Jeurissen.

Experiment

Dirkje Verhoeven, projectleider ecologie bij Bosgroep Zuid-Nederland, vertelt over een experiment. ,,We laten de dominante grassen zoals het pijpenstrootje afschrapen. Die groeien steeds harder vanwege de toenemende stikstof in de omgeving en verdringen bijzondere soorten als snavelzegge en veenpluis.” Overigens zijn het niet alleen professionele natuurwerkers die het Brabants Landschap helpen bij het onderhoud. Jeurissen noemt de Stratum Werkgroep, waarin een aantal vrijwilligers regelmatig aan de slag gaat.

De werkzaamheden aan het ven duren naar verwachting tot 10 september. Daarna is het Rietven aan de beurt. Dat ligt honderd meter ten zuidoosten van het Kanunnikensven.