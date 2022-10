Grote smak geld begraven in bossen rond kampje Heezerweg, justitie denkt drugslab-bazen te hebben

Fietspad Marconip­lein nog tot december een zandbak, gevaarlij­ke situatie voor fietsers die omleiding negeren

EINDHOVEN - Nog steeds ligt het fietspad op de hoek Marconilaan/Boschdijk in Eindhoven open. Het asfalteren zou in september gebeuren, maar het fietspad is al een maand een zandbak. En dat blijft nog wel even zo.

14 oktober