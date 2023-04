‘Grote verhalen voor een klein meisje!’

Ontgooche­ling bij FC Eindhoven over plotse verslap­ping voor rust: ‘Hoe was dit verdomme mogelijk?’

In vier minuten had FC Eindhoven directe concurrent MVV kunnen vellen; in vier minuten gaf het alles weg. Een absurd verlopen helft leidde de 3-2 nederlaag in, een gevoelige en dure tik in de play-offstrijd.