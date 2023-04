Grote verkeerscontrole bij Berkendonk in Helmond

Robotpop­pen uit ‘Star Wars’ en de ontwerper van ‘Pinocchio’: de magie van het filmmaken in Klokgebouw

EINDHOVEN - Een kijkje achter de schermen bij filmmakers, ontwerpers en artdirectors die animaties en characters van grote films als Pinocchio, The Lion King en Star Wars tot leven brengen; Festival The Art Department van Playgrounds op 20 en 21 april in Klokgebouw in Eindhoven gaat over de magie van het film maken.