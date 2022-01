Amper evenemen­ten en de horeca dicht; dat merken ze op mbo de Rooi Pannen, al zitten horeca-stu­dies in de lift

EINDHOVEN - Al bijna twee jaar vinden nauwelijks evenementen plaats en is de horeca vaker dicht dan open. Kiezen studenten nog voor een opleiding in die sectoren? Jazeker, al zijn grote verschillen met voorheen. De horeca zit in de lift, met recreatie-opleidingen gaat het een stuk minder. ,,Sommige studies zitten in de hoek waar de klappen vallen”, zegt Thijs van der Steen, directeur Toerisme en Recreatie bij de Rooi Pannen.

