Groter dan ASML en Philips en toch kent niemand dit bedrijf: ‘Maar iedereen kent onze reageerbuisjes, petrischaaltjes en branders’

Het systeemplafond is net hoog genoeg. De nieuwe elektronenmicroscoop in aanbouw bij Thermo Fisher Scientific in Eindhoven raakt het plafond net niet. ,,Scheelt ongeveer 30 centimeter”, weet locatiedirecteur Maurits Smits. ,,Dat plafond moeten we iedere keer een beetje ophogen als we hier weer iets nieuws bedenken.”