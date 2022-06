Guus Meeuwis gaat vol voor zijn concertreeks na twee stille jaren in het Philips Stadion: ‘Het is nu extra bijzonder’

Oplopende conflicten in een scheeps­ruim: expats uit Brainport maken actueel theater­stuk

EINDHOVEN - In The New Continent volgt het International Theatre Collective Eindhoven een groep reizigers op een schip dat midden op zee ronddobbert. Wrijving en conflicten zijn onvermijdelijk. Te zien in vier theaters in de regio.

6 juni