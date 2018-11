Guus Meeuwis lanceert nieuw concept: stadionconcert voor en door kinderen

Nieuwe inrichting Gerardus­kerk Eindhoven bijna klaar

13:54 EINDHOVEN - Er wordt dinsdag nog druk gewerkt aan de nieuwe inrichting van de Eindhovense Gerarduskerk in Stratum. Maar met ingang van maandag 3 december is alles klaar voor de opening, aldus SportCity. Het bedrijf beschouwt zijn sportschool in de monumentale kerk als zijn ‘paradepaardje’ in Eindhoven.