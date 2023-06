Hale kookt met gevoel in nieuw restaurant Turkish Tale

Eindelijk een Pride Walk: een bont gezelschap viert de liefde en een feestje in het centrum van Eindhoven

EINDHOVEN - Een feest moest het worden, en dat werd het. Zelfs meer dan dat, want veel meer mensen dan verwacht hadden ondanks de hitte de moeite genomen naar Eindhoven te komen en mee te lopen in de eerste Pride Walk in deze stad.