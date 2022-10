Halloween in WoensXL: ‘Ik ren op die griezel af en ga hard schreeuwen’

,,Het is inderdaad geen Halloweenweer. We zien mensen in korte broeken rondlopen. Maar het feest is grootser dit jaar. We zien veel meer kinderen en ouders die verkleed en geschminkt zijn”, vertelt Tijmen Geeris van de jeugdvereniging Jong Nederland Fakkellaan. Zij schminkten de kinderen afgelopen weekend tot vleermuizen, heksen, spoken of superhelden. ,,Zaterdag zaten we op 121 kinderen. Dat gaan we vandaag ook wel halen.”

Het is volop gruwelen en griezelen in WoensXL. Diverse acts treden op. Le Diable is op stap en probeert zieltjes te winnen. Magere Hein rijdt rond en voor wie durft kan achter in zijn wagen griezelen van zijn attributen. Heksen ontbreken ook niet en het Dixie Dracula Orkest zorgt voor muzikale griezelsferen.

Tocht in het donker

Voor Finn (7) mag het iedere dag Halloween zijn. Gisteren had hij al een tocht in het donker, maar bang was hij niet. Samen met zijn zusje Amy en zijn moeder Laurie Wefels lopen ze de winkels langs. Wefels: ,,Het is een leuk initiatief. Je merkt dat het meer en meer in opkomst is. De snoepjes zijn het leukst en het verkleden natuurlijk.”

Kinderen kunnen bij aangesloten winkels terecht voor het lekkers. Claudia van Breugel en haar dochter Senna (11) lopen nog snel even de feestartikelenwinkel SoLow binnen voor een Halloweenslinger en een tasje voor de ‘trick-or-treat-tocht’ in het winkelcentrum. ,,We zijn een dagje hier vanuit Schijndel. Dit is leuk voor Senna.”

Bakjes voor snoep, poppen die bewegen

Dat Halloween alsmaar populairder is, merkt de feestartikelenwinkel ook. ,,We verkopen echt veel meer. Kleding, bakjes voor het snoep, poppen die bewegen. Het is alleen maar Halloween, voor ons de top van het jaar”, zegt Elina, medewerker SoLow.

Volledig scherm Halloween in WoensXL. © DCI Media

De winkeliers hebben zich ook goed voorbereid. Dit jaar zijn 45.000 snoepjes besteld. Drie keer meer dan vorig jaar. ,,Het leeft dit jaar nog meer. We zien veel expats en volwassenen die meedoen. Het aantal winkels dat meedoet is gelijk gebleven, maar de aankleding breidt ieder jaar uit”, aldus Marcel Emmen van de winkeliersvereniging.

Vleermuisdame Finity (7) en skeletspook Liam (8) staan voor kledingwinkel 040 Mannenmode met flikkerende lichten, poppen met ‘scream’-maskers en een rookmachine. Zij stappen zonder vrees naar binnen voor hun ‘treat’. Voor Liam kan het niet eng genoeg. ,,Halloween is de beste dag van het jaar”, zegt hij enthousiast. Finity heeft de oplossing hoe ze de rondlopende engerikken kan afschrikken. ,,Ik ren erop af en ga hard schreeuwen”, zegt ze kordaat. Maar, nu is het eerst het tijd om te rennen naar de volgende traktatie.

Volledig scherm Halloween in WoensXL. © DCI Media