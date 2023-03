Handballer Kay Smits is frustraties kwijt en wil met Oranje naar EK

Kay Smits meldde zich begin deze week met een grote lach bij Oranje. De veelscorende opbouwer was dit seizoen bij zijn Duitse club Magdeburg lange tijd reserve, maar inmiddels speelt Smits bijna alles. ,,Ik heb me vaak gefrustreerd gevoeld en het was lastig om mijn geduld te bewaren. Ik had het gevoel dat de situatie uitzichtloos was.

Dat vertelde de international dinsdag in het spelershotel van het Nederlandse team in Veldhoven. Smits is met Oranje in voorbereiding op de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Kroatië. Woensdag volgt de eerste ontmoeting in Brabant. In een poule met verder Griekenland en België moet Nederland bij de eerste twee landen eindigen om er zeker van te zijn begin 2024 aan het EK in Duitsland mee te mogen doen.

De een zijn dood, de ander zijn brood

Bij Magdeburg was Smits lange tijd tweede keuze was achter Omar Ingi Magnusson. De IJslander raakte geblesseerd en Smits greep zijn kans. ,,Met de aanleiding ben ik natuurlijk niet blij, je wil niet dat een medespeler geblesseerd raakt. Maar in de sport is het wel zo dat de een zijn dood de ander zijn brood is.”

‘Er wordt nu anders naar me gekeken'

Smits speelt nu twee wedstrijden in de week op een hoog niveau, in de Duitse competitie en in de Champions League. Het zorgt ervoor dat de status van de 25-jarige Limburger is veranderd. ,,Vooral voor de fans van Magdeburg is het contrast groot. Zij zien natuurlijk alleen de wedstrijden en ik deed bijna nooit langer dan een aantal minuten mee. Er wordt nu wel anders naar me gekeken”, vertelt hij.

Bondscoach Staffan Olsson van de Nederlandse handballers is blij met de ontwikkeling van Smits en denkt dat hij, naast sterspeler Luc Steins, een inspiratie kan zijn voor de jonge spelers bij Oranje. ,,Ik kom hier nu wel anders binnen dan de vorige keer”, zegt Smits. ,,Zelf was ik, toen ik net bij Oranje zat, ook altijd nieuwsgierig. Dan keek je bijvoorbeeld naar wat de spelers opschepten bij het eten en hoe zij leefden als handballer. Nu is die rol onder meer voor mij weggelegd, dat besef ik heel goed. Je merkt dat de jongens vragen stellen.”

Geen tweede keuze

Vanwege de weinige speelminuten die Smits maakte, besloot hij in een vroegtijdig stadium Magdeburg na dit seizoen te verlaten voor SG Flensburg-Handewitt. Spijt van die keuze heeft de handballer niet. ,,Als Omar straks weer fit is, val ik er waarschijnlijk weer buiten. Ik wil geen tweede man meer zijn”, zegt Smits, die vindt dat Oranje het aan zijn stand verplicht is om het EK te halen. ,,We zijn sowieso beter dan Griekenland en België.”