Handballers PSV staan er op de slotdag, Eindhovenaren handhaven zich in de eredivisie

Lakedance loopt voorop in duurzaam­heid en blijft trouw aan eigen opzet; festival nog niet uitver­kocht

EINDHOVEN – Het dancefestival Lakedance is zaterdag nog niet helemaal uitverkocht. ,,We zullen weer ergens rond de achttienduizend bezoekers uitkomen. Dat is een mooi aantal. Onze augustus-editie wordt traditioneel altijd iets beter bezocht”, zegt organisator Jochem van Pelt.