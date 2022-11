Handen uit de mouwen voor behoud van de natuur

Elk jaar doen begin november duizenden vrijwilligers in heel het land mee aan de Natuurwerkdag. Zuidoost-Brabant telt achttien locaties waar ze ongewenste berkjes of dennenboompjes uit de heidegrond trekken. Nicole van der Heijden, coördinator vrijwilligers in Brabant, schat dat dat er in haar gebied al drieduizend zullen zijn.

Open heide om op te warmen

Oudere vrijwilligers zijn zaterdag aan de beurt. Een van hen is de 89-jarige Leo Koenen uit Aalst. Groene vingers kreeg hij in de honderd meter diepe tuin van zijn ouderlijk huis aan de Heezerweg in Eindhoven waar zijn vader groenten verbouwde. Later was hij er als de kippen bij toen volkstuinvereniging Groen Gennip van start ging. ,,Toen we hier in de Ericalaan in Aalst gingen wonen, zag ik al snel dat het een rommeltje was in het plantsoen aan de overkant. Door de dichte begroeiing was het er ook niet veilig. Ik heb toen zelf gesnoeid, waarna ik bezoek kreeg van de politie. Die adviseerde me contact op te nemen met de gemeente.”