Handjes uit de mouwen: hier help je in Eindhoven mee met de landelijke opschoondag

Schoonmaakacties in Eindhoven

Zwerfafval opruimen kan je alleen doen, maar je kunt ook aansluiten bij een opruimgroep. In Eindhoven wordt een opruimactie georganiseerd. Welke dat is, lees je hieronder.

Wil je het Stadhuisplein en Anne Frankplantsoen in Eindhoven schoner maken? Doe dan mee met deze opruimactie op zaterdag 18 maart van 13.00 tot 14.30 uur. Verzamelen bij het stadhuis en gaan met die banaan! Ook in de omgeving van Eindhoven zijn opruimacties. Zo help je op zaterdag 18 maart mee met opruimen in Veldhoven en op zondag 19 maart in Son en Breugel.