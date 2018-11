Hantavirus medewerkster TU/e-kantine veroorzaakt door bruine rat

EINDHOVEN - Donderdag sloot Eurest, de cateraar van de TU/e, uit voorzorg drie kantines op de campus van de Eindhovense universiteit omdat het hantavirus was geconstateerd bij een van de Eurest-medewerksters. Dit virus wordt verspreid door muizen en ratten. Omdat de TU/e veel last heeft van muizen en om die reden eerder dit jaar de kantine van gebouw Gemini een paar dagen had gesloten, werden drie kantines preventief gesloten. Vrijdag gingen de deuren weer open, nadat onderzoek van de GGD had uitgewezen dat de specifieke variant van het hantavirus die bij de medewerkster was geconstateerd niet veroorzaakt kon zijn op de TU/e.

Bij drie kantines op het campusterrein stonden studenten en medewerkers van de TU/e donderdag voor een gesloten deur. Op de deuren van de kantines in MetaForum, Gemini en de Zwarte Doos hingen briefjes dat deze door ‘omstandigheden’ waren gesloten. Naar het hantavirus werd niet verwezen maar universiteitsblad Cursor schreef er wel over. Veel studenten wisten echter van niets en wie er wel over hadden gehoord, haalden de schouders er bij op. ,,We zijn er onderhand wel een beetje aan gewend dat er zo nu en dan iets uitbreekt hier”, glimlachte Dieke van Dijk (20) uit Heerlen. ,,Eerst de schurft onder Leidse studenten en onlangs de bof hier op de TU/e. Goed voor de weerstand zullen we maar zeggen.” Het broodje kaas dat de studente de dag daarvoor in een van de kantines at, heeft ze niet gecontroleerd op muizenkeutels. ,,Ik denk er maar niet teveel over na. En ach, in het studentenhuis waar ik woon zullen ook wel de nodige muizen zitten.” Ook student Pieter Bas (21) uit Eindhoven raakte niet opgewonden van het nieuws. ,,Ik hoorde ook dat het virus niet van mens op mens overdraagbaar is dus het zal allemaal wel goed komen.”

Lees ook Drie kantines Eindhovense universiteit gesloten in verband met Hantavirus Lees meer

Onderzoek

De GGD werd er door de TU/e bij gehaald om de bron van de besmetting te onderzoeken bij de Eurest medewerkster die voor haar klachten in het ziekenhuis is opgenomen. Dat onderzoek wees aan het eind van de dag uit dat de specifieke variant van het hantavirus waarmee ze is besmet, is veroorzaakt door de bruine rat en dat de bedrijfsrestauraties van de TU/e daar niets mee te maken hebben. „De melding van het hantavirus en het muizenoverlastprobleem op de TU/e zien wij als twee gescheiden zaken. Maar we hebben wel onderzocht of er een mogelijk verband is tussen beide signalen”, aldus de woordvoerder van de gezondheidsdienst. Dat bleek er niet te zijn. De vrouw werd gediagnosticeerd met het in Nederland zeer zeldzame Seoulvirus, dat door de bruine rat wordt uitgescheiden.

Hantavirus

In Nederland komen slechts enkele van de twintig bekende varianten van het hantavirus voor. Doorgaans ervaren mensen geen klachten bij besmetting. Soms ontstaan er griepachtige verschijnselen. In uitzonderlijke gevallen leidt de besmetting tot een ontsteking aan de lever of nier. In dat geval wordt overgegaan tot dialyse.

Het hantavirus komt door urine, uitwerpselen of speeksel van knaagdieren in de omgeving terecht. Mensen kunnen worden besmet via beten van besmette dieren maar ook door het eten van voedsel dat door de beestjes is besmet. Ook het inademen van stof waarin het virus zit kan leiden tot een besmetting. De kans is echter klein en het virus is niet van mens op mens overdraagbaar.