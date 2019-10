Hartstichting: Tilburg en Den Bosch goed op weg met AED's

Volgens de Hartstichting is Nederland in snel tempo op weg naar een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners die via 112 kunnen worden ingezet bij een hartstilstand. ,,Op dit moment zijn dat er bijna 20.000 beschikbare en aangemelde AED's, tegenover 15.000 in 2018. Een groei van ruim 30%. Voor een dekkend netwerk zijn nu nog ruim 5.000 AED’s extra nodig. We roepen daarom mensen op om hun woonwijken hartveiliger te maken door samen met buurtbewoners een AED aan te schaffen.”

Noord-Brabant

Noord-Brabant is volgens de Hartstichting al goed op weg naar een dekkend AED-netwerk. Ongeveer 75% van de ruim 3500 AED’s die zijn aangemeld zijn dag en nacht beschikbaar. Veel steden en dorpen hebben al een volledige dekking of hebben nog slechts een paar AED’s nodig. Ook de grotere steden zoals Breda, Tilburg en De Bosch zijn goed op weg. Eindhoven kan nog wat extra inzet gebruiken.

Op welke plekken in Eindhoven nog AED's nodig zijn, kon de Hartstichting nog niet direct zeggen. ,,Wij adviseren altijd om de postcodechecker op onze website te bekijken. Daarnaast kun je zelf ook kijken hoe het in je eigen wijk of postcodegebied is", zegt een woordvoerder van de Hartstichting.

Meer AED’s in woonwijken

De meeste hartstilstanden vinden in en rond het huis plaats (70%). Daarom is het belangrijk dat er in woonwijken voldoende dag en nacht beschikbare AED’s zijn, die kunnen worden ingezet via reanimatie oproepsysteem HartslagNu. De Hartstichting roept buurtgenoten op om samen een crowdfunding te starten voor een AED in de buurt.