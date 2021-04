‘Heel heftig’ besluit voor Dela uit Eindhoven: uitvaartorganisatie stopt met balsemen

Het verbijste­ren­de levensver­haal van vluchte­ling Koshro: 'Mijn vertrouwen in de mensen was verdwenen’

3 april EINDHOVEN - Het levensverhaal van Koshro is verbijsterend, verdrietig en ook vol liefde. Hij arriveert in 1994 berooid in Nederland, op de vlucht geslagen voor de gruweldaden van het Iraanse regime. Een toekomst heeft hij niet. Toch krabbelt Koshro op, met pijn en moeite. Hij heeft nu zijn geluk gevonden in Eindhoven. Auteur Karianne Verdonk schreef zijn biografie.