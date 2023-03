Heeze-Leende moet met beter verhaal komen over de bouw van een tuinbouwloods aan de Strijperstraat

Bestelbus verzwolgen door vlammen bij brand in Eindhoven, kortslui­ting vermoede­lij­ke oorzaak

EINDHOVEN - Een bestelbus is dinsdagmiddag in brand gevlogen in Eindhoven. De bus werd bijna volledig verzwolgen door grote vlammen voordat de brandweer het vuur in de Frescobaldistraat kon blussen.