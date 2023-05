Hefbrug Wilhelminakanaal Son tijdelijk afgesloten voor al het verkeer

PSV krijgt extra energie vanaf de bank en pakt cruciale punten in Champions Lea­gue-strijd

PSV heeft zaterdagavond op Het Kasteel de huidige zegereeks voortgezet en drie punten gepakt tegen Sparta, de nummer vijf van de eredivisie. PSV bleef lang steken op 0-0, maar in de 74ste minuut was invaller Anwar El Ghazi de man die de verlossende goal kon maken. Zijn 0-1 was voldoende om de gewenste zege te boeken en op pole position te blijven voor plek twee in de eindstand van de nationale competitie.