Helmond had kans op landelijke publiekstrekker zoals Passion en Muziekfeest op het Plein, maar ‘toonde te weinig lef’

Het is morgen dan eindelijk zo ver: dan speelt PSV het cruciale duel met Rangers FC en wordt in Eindhoven duidelijk of de club na vijf jaar weer in de groepsfase van de Champions League uit mag komen. Dinsdagmiddag schoven hoofdtrainer Peter Bosz en verdediger Olivier Boscagli aan voor de persconferentie.