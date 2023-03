Helmond krijgt compliment van provincie over huisvesting asielzoekers

Eindhovens ‘plenkske’ maakt horeca Dommel­straat toeganke­lijk voor rolstoe­lers

EINDHOVEN - Het zijn historische pandjes waarvan Eindhoven er in het centrum niet zo veel heeft, maar rolstoelvriendelijk zijn de meeste horecazaken in de Dommelstraat niet. Op initiatief van raadslid Marieke van Gastel (VVD), zelf rolstoelgebonden, is daarom maandag het Eindhovens ‘plenkske’ gepresenteerd.