Helmond neemt maatregelen bij nieuwbouw vanwege giftreinen: ‘Staatssecretaris kan niet meer wegkijken’

PSV heeft nog behoorlijk wat kopzorgen richting NEC-uit en mist kwartet spelers

PSV hervat zaterdag tegen NEC de competitie en mist nog behoorlijk wat spelers. Op de eerste plaats is Jarrad Branthwaite niet inzetbaar. Hij heeft nog te veel last van zijn dijbeenklachten en traint individueel op het veld. Komende week stroomt hij normaal gesproken weer in bij PSV, dat Olivier Boscagli net terug heeft van een blessure.