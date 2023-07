Helmond Sport legt middenvelder Vankerkhoven en doelman Mantel langer vast

‘Plandelen’ om Vaartbroek een stukje schoner te maken; ‘Wij zijn de bende beu’

EINDHOVEN - ,,Mensen klagen over de rommel in hun wijk. Je kunt langs de zijlijn blijven staan, of je nuttig maken”, vindt Ruud de Haard, bewoner in de Eindhovense wijk Vaartbroek. En dus begon hij met ‘plandelen’, opruimen tijdens het wandelen.