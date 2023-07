Helmond Sport legt middenvelder Vankerkhoven langer vast

Van muisstille weg naar cruciale verbin­dings­rou­te: de A67 bestaat 50 jaar

EERSEL - De A67/E3 is vandaag de dag een vloek en zegen tegelijk. De snelweg is een cruciale verbindingsroute in de regio. Hóe belangrijk had niemand kunnen bedenken bij de opening van de weg, nu 50 jaar geleden.