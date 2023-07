Helmond Sport nadert recordtransfer: Eros Maddy hard op weg naar Ligue 2

Wie ging er in 1985 op de barricades zodat Riethoven gewoon Riethoven bleef?

BERGEIJK - ‘Riethoven moet Riethoven blijven’, staat er in grote letters. Een protest van zo te zien de brandweer in april 1985 en de man midden op de foto zou zomaar de burgemeester kunnen zijn. Maar waar ging het protest eigenlijk over? Een dreigende annexatie of was er een andere aanleiding? En wie weet wie de mensen op de foto zijn? Alle informatie en anekdotes zijn welkom via d.hoekstra@ed.nl.