Helmond Sport pakt door: na binnenhalen Streppel en Peeters stelt het 38-jarige Limburger aan als algemeen manager

Een duurzame reis naar India voor een duurzame toekomst: 11000 kilometer en voor iedere kilometer 1 euro ophalen voor Calcutta Rescue

VELDHOVEN - Hans Verdonschot vertrekt naar India. Een reis van 11000 kilometer op een duurzame manier over land, via Turkije, Iran en Pakistan. Eindbestemming is Kolkata waar Calcutta Rescue werkt. Het doel waar hij geld voor inzamelt.

27 december