Helmondse Kenya gaat met Gordon en leeftijdsgenoten ‘Down the road’: ‘Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt’

HELMOND - Kenya Koene houdt van reizen en spannende dingen doen. Daarnaast wil ze graag zelfstandiger worden. Twee redenen waarom de Helmondse meedoet aan het tv-programma Down the Road, met reisleider Gordon: ,,Hij is knap en grappig.”