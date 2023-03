Helmondse Lichtjesparade is terug en gratis te bezoeken

Zaterdag 25 maart trekt een stoet van verlichte praalwagens en groepen, paren en individuen met sprankelende kostuums door Mierlo-Hout. De deelnemers komen uit de regio en ver daarbuiten, tot aan België toe. Omstreeks 19.30 uur start de parade op de Houtse Parallelweg. De stoet trekt vervolgens over de Hoofdstraat.

Voorheen werd 2,50 euro entree gevraagd. Dit jaar kan het publiek gratis komen kijken. ,,We willen zo laten weten dat we er weer zijn na de coronajaren. Maar we doen het ook omdat het voor veel mensen een moeilijke tijd is”, zegt Wim Brouns van de organisatie.

Sprookjesachtig

Brouns is directeur van Super Sociaal, de supermarkt waar mensen met een smalle beurs met korting boodschappen kunnen doen, en weet waar hij over praat. ,,Je bent zo heel wat geld kwijt als je met een gezin ergens naartoe gaat. Wij willen iets terugdoen en een beetje licht in de duisternis brengen. We bieden een avondje genieten”, zegt Brouns.

Hij belooft dat de bezoekers een prachtige stoet voorbij zullen zien komen. ,,Het wordt weer iets moois. En het is geen carnavalsoptocht”, zegt hij. Publiek hoeft volgens hem niet bang te zijn voor vervelende ervaringen met herriewagens, zoals tijdens carnaval. ,,Het is geen carnavalsoptocht. We proberen een Eftelinggevoel te creëren. De meeste deelnemers kennen we. Als we het niet vertrouwen gaan we kijken.”

Telefonische stemmen voor publieksprijs

Er is een verrassing voor de kinderen die komen kijken. Bezoekers kunnen dit jaar voor het eerst met hun telefoon stemmen voor de publieksprijs. Ook nieuw dit keer is een duurzaamheidsprijs voor de deelnemer die met een sprankelende creatie komt zonder een enorme energieslurper te zijn.

Tijdens en na de Lichtjesparade is het feest in de tent op het kerkplein aan de Hoofdstraat, met muziek van dj QUINdrx (Quinten Dirks).