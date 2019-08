Helpende handen voor dakloze Eindhovense op bankje

EINDHOVEN - De dakloze Eindhovense dame op het bankje aan de Groenewoudseweg in Eindhoven krijgt van alle kant de helpende hand toegestoken. Sinds dinsdagavond staat er een tent om het bankje waarop de vrouw nu sinds bijna drie weken bivakkeert. Naast de tent is behalve een dixi ook een groenbak geplaatst.

De dame is dakloos sinds ze door woningbouwcorporatie St. Trudo uit haar woning is gezet omdat ze haar huis zwaar liet vervuilen. Ze zit op het bankje omdat ze alle hulp weigert. Hulpverlenende instanties hebben geprobeerd de dame onderdak te bieden, maar ze slaat alle aanbod af omdat ze dan afstand moet doen van haar twee hondjes.

In de Eindhovense politiek is met grote verbazing op de kwestie gereageerd. Een aantal politieke partijen, waaronder de SP en het Ouderen Appèl, vinden dat het college van B en W moet ingrijpen. Zorgwethouder Renate Richters (GroenLinks) wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. Ze kan vanwege de privacy-wetgeving niet ingaan op vragen over ’individuele casuïstiek', zo liet de de afgelopen dagen tot twee maal toe weten.

De politie liet in een reactie eerder al weten dat ze alleen optreedt als er sprake is van strafbare feiten, en daar is tot op heden geen sprake van. Overigens is het volgens de gemeentelijke apv, de algemene plaatselijke verordening, wildkamperen in Eindhoven verboden.

